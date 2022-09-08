"النفط الروسي".. تعليق أمريكي يخص تحديد سقف أسعاره

وقال أديمو بحسب موقع "ياهو فينانس": "نأمل أن تدعم الهند والصين ستنظر أيضا في هذا الاحتمال".وزعم أنه بغض النظر عما إذا كانت الهند والصين أو دول أخرى تدعم هذه المبادرة، فإن "سقف الأسعار سيكون إجراء فعالا".وأكد مصدر أوروبي مطلع، في وقت سابق أنه من غير المرجح أن تؤيد جميع دول الاتحاد في الوقت الراهن قرار تحديد سقف أسعار الغاز الروسي.