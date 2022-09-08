بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. من سيخلفها

وأعلن اليوم الخميس، وفاة اليزابيت الثانية ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، فيما ذكرت وسائل اعلام عالمية انه "تم تنكيس الأعلام في قصر باكنغهام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية".

ووُلد تشارلز في 14 تشرين ثاني من عام 1948 في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن، ووالده هو الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة ووالدته هي الملكة إليزابيث الثانية.درس في كلية "ترينيتي" بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970، وتخرج من كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971تزوج من الأميرة ديانا سبنسر في 29 تموز من عام 1981، كما تزوج من الأميرة كاميلا باركر بولز في 9 نيسان عام 2005 ولا تزال زوجته حتى الآن.أنجب من الأميرة ديانا الأميرين وليام (وُلد في 21 حزيران 1982) وهاري (وُلد في 15 أيلول 1984).