إطلاق نار داخل مبنى حكومي في ولاية تنيسي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوجود أمني مكثف وسط تقارير عن إطلاق نار نشط داخل مبنى الضرائب في ممفيس بولاية تنيسي.



وقالت شبكة "fox3now" إن الشرطة ردت على أنباء غير مؤكدة عن إطلاق أعيرة نارية داخل المبنى.



وقالت شبكة "ABC24 Memphis" إن الشرطة تحقق في الأمر، مشيرة إلى أنها تأخذ كل تهديد على محمل الجد حتى لو كانت مكالمة وهمية.