تعبيراً عن فرحه.. شاب أمريكي مسلح يطلق النار بشكل عشوائي

ابتسم مسلح مجنون بابتسامة عريضة عندما ألقي القبض عليه من قبل رجال الشرطة في ممفيس بولاية تينيسي، بعد أطلق النار بشكل عشوائي وذلك بعد إطلاق سراحه عن جريمة اعتداء.يُذكر أنه قد شن المتهم الذي يُدعى حزقيال كيلي، 19 عامًا، هجومه المسلح قبل الواحدة صباحًا بقليل وأرهب المدينة لأكثر من 19 ساعة، مما أسفر عنه مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.المراهق الذي لديه سجل إجرامي عنيف، حيث ربطته الشرطة بثمانية حوادث مختلفة وحذرت أفراد الجمهور المذعورين بالابتعاد عنه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في حوالي الساعة 7 مساءً ، حتى يتم القبض عليه.كان كيلي قد سُجن في عام 2021 بعد إقراره بالذنب بارتكاب اعتداء مشدد وتم إطلاق سراحه قبل قضاء كامل عقوبته والبالغة ثلاث سنوات.انتقد رئيس بلدية مدينة ممفيس جيم ستريكلاند المحكمة على قرار إطلاق سراحه، قائلاً إنه لو قضى عقوبته بالكامل، فإن "أربعة من مواطنينا، كانوا ما زالوا على قيد الحياة". ووصفته الشرطة بأنه "مسلح وخطير" ووصفته رئيسة الشرطة سيرين ديفيس بأنه "أسبوع مروع" للمدينة.يُعتقد أن كيلي بدأ هيجانه في حوالي الساعة 12:56 صباحًا، حيث أطلق النار وقتل رجل يبلغ من العمر 24 عامًا في طريقه في جلينديل أفينيو. بعد عدة ساعات من إطلاق النار الأولي، بدأ بعد ذلك في توجيه البندقية إلى الناس بشكل عشوائي، مما أجبر السكان المحليين على الاحتماء في منازلهم.في حوالي الساعة 4.38 مساءً، أطلق النار بعد ذلك على رجل كان جالسًا في سيارته في ساوث باركواي إيست عدة مرات وبعد دقيقتين أطلق النار على امرأة بالقرب من طريق نوريس والطريق السريع 240. تم نقلها إلى المستشفى مصابة بعيار ناري في ساقها ولا تزال في حالة مستقرة.كما أطلق النار على متجر AutoZone في شارع جاكسون قبل الساعة 6 مساءً بقليل، حيث بدأ في بث حي للرعب على فيسبوك. حيث يمكن رؤية كيلي في اللقطات وهو يخرج من سيارته ويدخل إلى المتجر ويسحب مسدسًا لإطلاق النار على رجل داخل المتجر مرتين، الرجل لا يزال في المستشفى في حالة حرجة.ثم يصرخ المراهق أمام الكاميرا "ما ترونه حقيقي" على البث المباشر، حيث أبلغ المواطنون الشرطة عن اللقطات.