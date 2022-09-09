بدء فترة الحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وبحسب بيان صادر عن قصر باكينغهام، فإنه سيتم تأكيد موعد تشييع الملكة في الوقت المناسب.وأعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وفق البيان، أنه سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن تكريما للملكة الراحلة.ويوم أمس، وافت المنية الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، بمقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.وقد اعتلت الملكة العرش في عام 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.وقال ابنها الملك تشارلز الثالث إن "لحظة وفاة والدتي الحبيبة جلالة الملكة، من أكثر اللحظات حزنا لي ولكل أعضاء عائلتي"، وإن رحيلها سيترك "شعورا عميقا بالحزن" حول العالم.وأضاف : "بعميق الأسى ننعى رحيل ملكة محبوبة وأُمٍّ غالية. وإني لأعلم أن الحزن على رحيلها سيعمّ بريطانيا ودول اتحاد الكومنولث، وسيشعر به عدد لا يحصى من البشر حول العالم".وأشار إلى أنه وأعضاء عائلته في أثناء الحداد والتغيير سيلتمسون "السلوان والعزاء في وقوفهم على ما تحظى به والدته الملكة الراحلة من احترام ومحبة بالغة".