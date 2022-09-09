مصرع 36 شخصاً بفيضانات باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الهيئة في تقرير لها إن ما لا يقل عن 15 طفلا و6 سيدات فقدوا حياتهم في حوادث منفصلة مرتبطة بالفيضانات، مشيرة إلى أن إقليم السند بجنوب البلاد هو الأكثر تضررا حيث قتل فيه 35 شخصا بينما تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.وأفادت بأنه تم تدمير 26652 منزلا ونفوق 1521 رأسا من الماشية في مناطق مختلفة من باكستان، لافتة إلى أن إجمالي عدد القتلى في باكستان جراء الأمطار الموسمية والفيضانات هذا الموسم منذ منتصف يونيو قد ارتفع إلى حوالي 1391 إضافة إلى 12722 مصابا.وأدت الفيضانات حتى الآن إلى تدمير 1739166 منزلا ونفوق ما يقدر بـ 754708 رأسا من الماشية في البلاد.وأضافت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أنه تم إنقاذ 177265 شخصا ويعيش 663869 آخرون حاليا في مخيمات.