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بالتفصيل.. أبرز القادة العرب الذين عاصرتهم الملكة إليزابيث الثانية (صور)
دوليات
2022-09-09 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,622 مشاهدة
رقم قياسي غير مسبوق حققته ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، حيث عاصرت خلال فترة حكمها العشرات من القادة والزعماء العرب.
وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية، تسدل بريطانيا الستار على واحدة من أكثر حكامها بقاء في السلطة، إذ بقيت على العرش أكثر من 70 عاما، منذ اعتلائها إياه في فبراير/شباط 1952 حتى وفاتها اليوم الخميس.
وخلال فترة حكمها عاصرت الملكة إليزابيث الثانية العشرات من الملوك والرؤساء والقادة العرب.
وعاصرت الملكة إليزابيث خلال توليها الحكم في بريطانيا 3 رؤساء لدولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومرورا بالمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصولا إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الحالي لدولة الإمارات.
وتعاقب على حكم العراق خلال تولي إليزابيث الثانية عرش بريطانيا كل من الملك فيصل الثاني والرؤساء عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين و4 رؤساء وزراء إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي و3 رؤساء للجمهورية هم جلال طالباني والحالي فؤاد معصوم وبرهم صالح.
كما عاصرت إليزابيث الثانية، 7 ملوك للسعودية بداية من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، مرورا بالملك سعود بن العزيز والملك فيصل بن عبد العزيز والملك خالد بن عبد العزيز والملك فهد بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي التقت به حين كان أميرا للرياض.
وبالنسبة لحكام مصر، فقد عاصرت الملكة إليزابيث الثانية الملك فاروق الأول والرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ومحمد مرسي وعدلي منصور وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
كما عاصرت الملكة الراحلة 3 ملوك للأردن هم طلال بن عبد الله والحسين بن طلال والعاهل الحالي الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى رئيسين للسلطة الفلسطينية هما ياسر عرفات والحالي محمود عباس.
وعاصرت ملكة بريطانيا كذلك 6 أمراء للكويت بداية من الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح مرورا بالشيخ صباح الثالث السالم الصباح والشيخ جابر الثالث الأحمد الصباح والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والشيخ صباح الرابع الأحمد الصباح وصولا إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى ثلاثة سلاطين لعمان هما سعيد بن تيمور وقابوس بن سعيد وهيثم بن طارق.
وفي قطر عاصرت الملكة الراحلة 5 حكام هم الشيخ علي عبد الله آل ثاني الشيخ أحمد بن علي والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والشيخ حمد بن خليفة والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفي البحرين عاصرت 3 حكام هم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ عيسى بن سلمان والعاهل الحالي الملك حمد بن عيسى.
وخلال عهد إليزابيث الثانية تعاقب على حكم تونس كل من الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، وفؤاد المبزغ والمنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي وقيس سعيد بينما حكم الجزائر كل من أحمد بن وهواري بومدين ورابح بيطاط والشاذلي بن جديد وعبد المالك بن حبيلس ومحمد بوضياف وعلي كافي واليامين زروال، عبد العزيز بوتفليقة وعبد القادر بن صالح وعبد المجيد تبون.
ومنذ تولي إليزابيث العرش البريطاني، توالى على حكم المغرب الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني وصولا إلى العاهل الحالي الملك محمد السادس.
كما عاصرت الملكة الراحلة، 13 رئيسا لبنانيا هم بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو وسليمان فرنجية والياس سركيس وبشير الجميل، وأمين الجميل ورينيه معوض، والياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان، وميشيال عون.
بالإضافة إلى 14 رئيسا لسوريا هم فوزي السلو وأديب الشيشكلي ومأمون الكزبري وهاشم الأتاسي وشكري القوتلي وعزت النص وناظم القدسي ولؤي الاتاسي وأمين الحافظ ونور الدين الأتاسي وأحمد الحسن الخطيب ثم حافظ الأسد وعبد الحليم خدام وصولا إلى الرئيس الحالي بشار الأسد.
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