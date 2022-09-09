حقائق وأرقام عن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

السومرية نيوز – متابعة

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، والذي امتد حكمها لأكثر من 70 عاماً، وهي الملكة الأربعين في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام الفاتح العرش.



والملكة الراحلة صاحبة أطول فترة حكم بين ملوك المملكة المتحدة. وفيما يلي إنفوغراف بأبرز الأرقام والحقائق من حياة الملكة البريطانية إليزابيث:

