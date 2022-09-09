الصين توقف تعاونها مع الأمم المتحدة بعد تقرير عن اضطهاد "الأويغور"

وقال السفير تشن شو للصحفيين إن "المكتب أغلق باب التعاون بإطلاق ما يسمى بالتقييم"، واصفا التقرير بأنه "غير قانوني وغير صحيح".وتنفي الصين بشدة أي انتهاكات في شينجيانغ.وجاء في التقرير، الذي صدر في 31 آب، أن هناك "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب" في الصين، وقال إن "احتجاز الأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ قد يمثل جرائم ضد الإنسانية".وصدر التقرير الأسبوع الماضي قبل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت التي استمرت أربع سنوات، وذلك بعد زيارتها للصين في أيار.وقال تشن للصحفيين: "الآن تمت تنحية كل الأفكار جانبا بسبب صدور التقرير… لا يمكنكم أن تؤذونا وتتمتعون في الوقت نفسه بالتعاون معنا".ومن المتوقع مناقشة التقرير، الذي سعت الصين إلى منع صدوره، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التي تفتتح الأسبوع المقبل.وأكد تشن إنه "سيعارض بشدة" أي إجراءات ضد الصين في تلك الجلسة.