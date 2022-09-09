قتل أحدهم.. اب أردني يطلق النار على أبنائه الثلاثة

ونقلت وسائل اعلام اردنية عن مصدر طبي قوله ان "قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى السلط الجديد استقبل 3 اصابات في حادث اطلاق اعيرة نارية أحدهما لشاب يبلغ من العمر (٢٤) عاما وصل متوفيا نتيجة إصابته بعيار ناري بالرأس ، وآخر (٢٣ عاما) مصاب بطلق ناري في اليد ما أدى الى كسر في اليد، وابنته تبلغ من العمر (١٧ عاما) مصابة بطلق ناري في الصدر واستدعت حالتها اجراء عملية جراحية عاجلة".واضاف المصدر ان "الحالة العامة للفتاة حرجة في حين ان الحالة العامة للابن الثاني حسنة".وهرعت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث، وتم "القاء القبض على الاب وضبط سلاح الجريمة، والتحقيق في الحادثة".