قصر باكينغهام: الملك تشارلز الثالث يُنصب رسميًا صباح السبت

السومرية نيوز – متابعة

من المقرر أن يُعلن تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا يوم غد السبت وفقاً لما أعلنه قصر باكنغهام.



وكرم العالم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي رافقت البريطانيين مدة 70 عاما، الجمعة مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة حيث تبدأ مرحلة حداد وطني من عشرة أيام، فيما أصبح نجلها البكر تشارلز ملكا.

وعاد تشارلز الثالث (73 عاما) إلى لندن بعدما أمضى ليلته في بالمورال في إسكتلندا مع زوجته كاميلا على أن يعلن ملكا رسميا صباح السبت.

وحيا الآلاف وصوله إلى قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية.

واختلط الملك الجديد بالجموع أمام القصر بعدما ترجل من السيارة التي كانت تقله. وصافح الحشود فيما تعالت صيحات "فليحفظ الله الملك".

ويتوجه الملك الجديد إلى البريطانيين مساء اليوم الجمعة بكلمة متلفزة مرتقبة جدا، يكرم خلالها ذكرى والدته التي وصفتها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس الجمعة بأنها "من أهم القادة الذين عرفهم العالم".

وكانت تراس قالت قبل ذلك إن الملكة التي توفيت الخميس عن 96 عاما "كانت الصخرة اتي قامت عليها بريطانيا العظمى الحديثة".

ووقفت الحكومة "المتحدة في دعمها لجلالة الملك" الجديد دقيقة صمت على روح الملكة لتي اعتلت العرش مدة تزيد عن 70 عاما على ما أكدت رئاسة الحكومة البريطانية بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وستقام مراسم دينية مساء الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن بحضور تراس التي تلتقي الملك الجديد بعيد وصوله إلى لندن.

وأطلقت بعد ذلك 96 طلقة مدفع من أماكن عدة في العاصمة البريطانية مثل برج لندن ومتنزه هايد بارك فضلا عن قصور كارديف وادنبره ويورك وبورتسموث وجبل طارق.

الحياة من دون الملكة" توفيت الملكة الخميس "بهدوء" في قصر بالمورال في إسكتلندا بحضور ابنها تشارلز وابنتها آن. أما نجلاها الآخران اندرو وادوارد والأمير وليام الذي بات وريث العرش فقد وصلوا بعد وفاتها. وكانت صحتها المتراجعة منذ سنة تدهورت بشكل كبير الخميس ما دفع القصر الملكي إلى الاعراب ظهرا عن "قلق" الأطباء عليها في بيان نادرا ما يصدر عن العائلة الملكية.

وأعلن الملك الجديد أن الحداد الملكي الذي يشمل أفراد العائلة الملكية والعاملين فيها والحرس المشارك في مراسم، سيتواصل لسبعة أيام بعد جنازة الملكة التي لم يؤكد موعدها بعد إلا أنه يتوقع أن تكون في 19 أيلول وستبقى الدارات الملكية مغلقة حتى مراسم الدفن والأعلام منكسة".