امبراطور اليابان يعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث

وبالنسبة للامبراطور ناروهيتو، ستكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه العرش في أيار 2019. وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر حكومية أن الامبراطورة ماساكو أشارت أيضا إلى رغبتها في الحضور.وكانت الملكة إليزابيث قد وجهت دعوة لامبراطور اليابان لزيارة بريطانيا في 2020 لكن الزيارة تأجلت بسبب الجائحة وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.وذكرت مصادر السبت أن رئيس الوزراء الياباني يفكر في حضور جنازة الملكة قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيحضر الجنازة.وقال كيشيدا إن الملكة إليزابيث، التي زارت اليابان في 1975 للقاء الامبراطور هيروهيتو آنذاك، قدمت ”مساهمة كبيرة“ في تعزيز العلاقات بين اليابان وبريطانيا.وقالت وكالة القصر الامبراطوري الحكومية إن الامبراطور ناروهيتو، الذي درس في جامعة أكسفورد في الثمانينيات، ”حزين للغاية“ لوفاة الملكة إليزابيث وقدم تعازيه.ومن النادر أن يحضر امبراطور ياباني جنازة ملكية في الخارج. وفي 1993، حضر الامبراطور السابق أكيهيتو، وهو الآن امبراطور فخري، جنازة رسمية لملك بلجيكا بودوان مع الامبراطورة آنذاك ميتشيكو، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء.