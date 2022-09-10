صحيفة إيرانية تنتقد "ضعف" إدارة طهران بشأن زيارة الأربعين

وذكرت الصحيفة في تقرير إن "توجه المواطنين بأعداد غفيرة إلى الحدود تأثرا بدعاية الإعلام الرسمي ثم معاناتهم بشكل كبير وتعرضهم للأذى يجعلهم متشائمين تجاه الحكومة ودعايتها".ودعت الصحيفة الحكومة إلى "التخلي عن إدارة هذه المسيرات واقترحت في المقابل أن يسمح للناس بأن يتولوا إدارة هذه الفعالية الدينية".وأضافت أن "ترك الناس أحرارا في إدارة مسيرة الأربعين سيقلل من المشاكل والأزمات التي تلاحظ الآن على نطاق واسع في المعابر والمنافذ الحدودية".