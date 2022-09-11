سقوط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن سقوط المسيرة "كان ناتجا عن عطل فني".وأضاف: "لا خوف من تسرب للمعلومات"، على حد قوله.وفي سياق آخر، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل مطلوبين اثنين من الضفة الغربية، وصادرت أسلحة.