اليونان تكشف معلومات تخص ناقلتي نفط احتجزتهما إيران

ذكرت محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة أنه سيتم الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما إيران في مايو بمياه الخليج.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، قال الاتحاد اليوناني للبحرية التجارية إن الجانب الإيراني وافق خلال زيارة وفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم.



وسيبدأ الإفراج عن البحارة الاثنين بطاقم "برودنت واريور" أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية.