ايران تعلن تصميم طائرات "انتحارية" مسيرة لضرب اسرائيل

وقال حيدري إن الطائرة يطلق عليها اسم "عرش-2" وهي نسخة مطورة من "عرش-1".وكان التلفزيون الإيراني بث في مايو/أيار الماضي تقريرا عن زيارة قائد الأركان للقوات المسلحة اللواء محمد باقري قاعدة سرية للجيش تقع تحت الأرض، مخصصة للطائرات المسيرة متنوعة الاستخدام.وذكر التقرير أن القاعدة على عمق مئات الأمتار تحت الأرض وتقع في سلسلة جبال زاغروس غربي البلاد، وتوجد داخلها أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية، وطائرات استطلاع ومراقبة.وقال قائد الجيش اللواء عبد الرحيم الموسوي - بحسب التقرير- إنه جرت زيادة قوة التدمير لدى هذه الطائرات المسيرة، مضيفا أن بلاده أصبحت "القوة الأولى في الطائرات المسيرة بالمنطقة، لأنها تمتلك مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التي يمكن استخدامها في عمليات مختلفة".وتتصاعد نبرة التهديد والوعيد بين طهران وتل أبيب على وقع مفاوضات تجديد الاتفاق النووي، حيث أكدت الأخيرة أكثر من مرة معارضتها لتجديد الاتفاق النووي مع إيران وقالت إنها لن تلتزم به في حال التوقيع عليه.