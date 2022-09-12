الأدنى منذ 38 عاما.. انخفاض مخزونات النفط الخام في امريكا

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة، ان "بياناتها أظهرت أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 9 أيلول الجاري، إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عامًا".واضافت ان "هذا يعتبر أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي منذُ أيار الماضي، ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ شهر تشرين الأول لعام 1984".