وطني الصالات يتغلب على أوزبكستان وديا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مُنتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات حققَ فوزا مُستحقاً على مُضيفه منتخبِ أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيءَ في المباراةِ الوديّة التي جمعتهما مساء اليوم في صالةِ يونس آباد الرياضيّة، وجاء هدفا العراق عن طريقِ اللاعبين فهد ميثاق وسالم فيصل".واضاف ان "هذه المبارياتُ تأتي ضمن تحضيراتِ المنتخبين إلى نهائياتِ بطولة كأس آسيا التي تقام في الكويت نهايةِ الشهر الحالي".وأشار الاتحاد الى ان "الجهازُ الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات بقيادة المدرب "محمد ناظم الشريعة" حرصَ في هذه المواجهاتِ التجريبيّة على الوقوفِ على قُدراتِ اللاعبين الحقيقيّة تمهيداً للوصولِ إلى الجاهزيّةِ التامة، إلى جانبِ التركيزِ على النقاطِ الإيجابيّة ومُعالجة مواطن الضعفِ ورصد الملاحظاتِ بهدفِ تعزيز مَسيرةِ الإعدادِ للبُطولةِ الآسيويّة".