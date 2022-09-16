اليمن تحذر مصر والسعودية من كارثة بيئية

وقال عبد الملك، خلال اجتماع ثلاثي ترأسه، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضم كلًا من المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، بالإضافة إلى وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر: "نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عامًا، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثيين الانقلابية".واضاف أن "انهيار الخزان، سيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة (مصر والسعودية)، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، ما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين".واوضح عبدالملك: "كما أنه سيؤثر، على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن، ومضيق باب المندب، وصولًا إلى قناة السويس".وأشار إلى أن "كلفة معالجة الأضرار البيئية فقط، ستكون بعشرات المليارات من الدولارات، وستأخذ عقودًا طويلة".واكد عبد الملك: "منذ البداية، كان موقفنا في الحكومة واضحًا برفض تسييس قضية الخزان صافر، أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية، وطالبنا مرارًا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه".وتابع عبد الملك: "دعينا لعقد جلسة لمجلس الأمن، ناقشت، في شباط/ 2020، وضع الخزان، لكن -للأسف- رفضت ميليشيات الحوثيين هذا الأمر لسنوات، واستمرت باستخدام الملف للابتزاز السياسي داخليًا وأمام المجتمع الدولي".