الكوليرا.. الكشف عن الوضع الوبائي في دولة مجاورة للعراق

وقال الغباش في تصريح صحافي أن الحكومة ركزت في محاربة الوباء على محاور الصحة والمياه والوعي المجتمعي.وأوضح أن الوزارة تتحمل المسؤولية في مكافحة الكوليرا كونها الجهة المرجعية بالشأن الصحي.واستنكر الغباش "الأعمال التي يمارسها الاحتلال التركي والمنظمات الإرهابية التابعة له بشأن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوماً"، معتبرا أنه "عمل لا إنساني يقود إلى كوارث بشرية ويسهم في تفشي الجوائح المرضية".بدوره أكد نائب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ورئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيفانكا دانا بالا "التزامهم بالاستجابة للحد من انتشار الوباء وتذليل العقبات وتوحيد الجهود وخاصة أنه يوجد نقص في الموارد المائية وأنه سيتم العمل بالتنسيق مع الوزارة على تسريع تسليم سوريا مستلزمات تدعم الاستجابة".