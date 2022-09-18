مصرع 14 شخصا إثر غرق منجم في الصين

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، وفقد شخص آخر، جراء حادث غرق منجم بولاية خبي في أوائل سبتمبر الجاري.



ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن السلطات المحلية بأن الحادث وقع في 2 ايلول الجاري في منجم خام الحديد بمنطقة تانشان.



وأضافت أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا حتى الآن.

