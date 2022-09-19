الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للاتصال مع واشنطن بشأن سوريا

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوغدانوف قوله في تصريحات: "حاليا يمكن القول إن هناك بعض الاتصالات على الخط العسكري.. نحن مستعدون دائما لمثل هذه الاتصالات".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة مدعوة بصفة مراقب إلى اجتماعات أستانا، مضيفا: "لكنهم امتنعوا مؤخرا".