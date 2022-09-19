أرمينيا تكشف حصيلة ثقيلة في المواجهات مع أذربيجان

وقال المجلس إن الحصيلة هي "207 قتلى بينهم ثلاثة مدنيين"، مضيفا أن "مدنيين هم في عداد المفقودين، فيما أصيب 293 عسكريا وثلاثة مدنيين".وأفاد المجلس بأن "20 جنديا وقعوا في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني، ليرتفع عدد القتلى لدى الجانبين الى 300"، وفق ما نقلت "فرانس برس".وأوضحت باكو أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.