الصين تتهم أمريكا بارسال "إشارات خاطئة وخطيرة" بشأن تايوان

وأوضح المسؤول الصيني أنه "كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية".ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية يوم السبت عن وانغ قوله لبلينكن في نيويورك، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان.وبعد اجتماع بين بلينكن ووانغ يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر مهم للغاية.