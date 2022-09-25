بدء الانتخابات التشريعية في ايطاليا

وكان الناخبون يقفون في صفوف انتظار أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح حتى ابوابها في الساعة 5,00 ت غ.وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 21,00 ت غ على أن تصدر بعد ذلك أولى استطلاعات الرأي.وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.