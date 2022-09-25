رغم تلقيه الجرعة الرابعة.. رئيس "فايزر" يصاب بكورونا للمرة الثانية

وقال بورلا: "أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أية أعراض".وكان الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" (60 عاما) قد أصيب بكوفيد-19 في أغسطس وبدأ العلاج بعقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركته.وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك".وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.وتهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة "موديرنا" وفريق "فايزر وبيونتيك"، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من أوميكرون، وهي "بي.إيه.4" و"بي.إيه.5".وقال بورلا إنه لم يحصل بعد على تلك الجرعة "لأنه كان يتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس.