مغربي ينتحر بطريقة "هستيرية" أمام المارة!

وأوضح شهود عيان أن الشاب يبلغ العشرينات من العمر يقيم في إحدى قرى إقليم الدريوش شمال شرقي المغرب، دون أن يجري الكشف عن هويته.وقال الشهود أن الشاب في البدء طعن خاله بقصد قتله جراء خلافات عائلية، وعندما حاول بعض المارة حصاره لمنعه من الفرار أقدم على ذبح نفسه في مشهد هز جميع من شاهده.من جانب آخر نقل خال المنتحر المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقّي العلاجات الضّرورية، فيما جرى التحفظ على جثة الشاب في مستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيق لكشف ملابسات وظروف هذه الحادثة.وفي حادثة أخرى، ذكر موقع صحيفة "اليوم 24" أن رجلا في الثلاثينات من عمره قد أقدم، أمس السبت، على الانتحار شنقا داخل منزله ظروف غامضة.وأشارت الصحيفة إلى أن المنتحر يقيم في حي "بوحوت" بمدينة طنجة، وهو في الثلاثينات من العمر وأب لثلاثة أطفال.ولفتت إلى أفراد العائلة كانوا قد عثروا جثة المنتحر معلقة بباب إحدى غرف منزله لأسباب مجهولة، وأن التحقيقات لا تزال جارية من أجل تحديدها.