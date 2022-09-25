مقتل وإصابة عشرات الجنود بتفجير انتحاري في مقديشو

وأوضح موقع "غاروي" أن "جماعة "الشباب" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم"، لافتا إلى أن الهجوم وقع خارج مدرسة الجنرال ديغا بادان للتدريب العسكري في جنوب مقديشو.وهذا هو الهجوم الانتحاري الثاني على نفس المعسكر منذ يونيو 2021، ويأتي بعد أيام من إعلان الجيش أن عملية في منطقة حيران أسفرت عن مقتل 100 من مقاتلي حركة "الشباب" واستعادة المزيد من الأراضي في وسط الصومال، وفق الموقع.هذا وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن "انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه اليوم الأحد عند مدخل معسكر "نعنع" لتدريب الجيش الوطني الصومالي في مديرية ودجر بالعاصمة مقديشو.