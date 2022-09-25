"بـ8 مسيرات مفخخة".. إحباط هجوم أوكراني على محطة زابورجيه النووية

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، مضيفا أنه في إطار استفزازات نظام كييف المستمرة في منطقة محطة زابوروجيه، أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة على المناطق السكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية خلال يوم، قبل أن تقوم المدفعية الروسية بقمع مصادر نيران العدو في الضفة المقابلة لنهر دنيبر.