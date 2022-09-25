حريق ضخم في باريس

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على "تويتر" أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء المدينة، فيما أشار معلقون أن الحريق شب في مستودع يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه.ولم يعرف بعد ما إن "كان الحريق أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى".وقالت مصادر صحفية فرنسية إن "الحريق وقع في سوق "رونجيس"، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة بالجملة في العالم".