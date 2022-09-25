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حريق ضخم في باريس
دوليات
2022-09-25 | 08:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
851 مشاهدة
اندلع حريق ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بالقرب من مطار "أورلي" الدولي.
وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على "تويتر" أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء المدينة، فيما أشار معلقون أن الحريق شب في مستودع يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه.
ولم يعرف بعد ما إن "كان الحريق أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى".
وقالت مصادر صحفية فرنسية إن "الحريق وقع في سوق "رونجيس"، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة بالجملة في العالم".
المحرر:
سعد أحمد
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