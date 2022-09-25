تراس تدعو الى عدم الاستماع الى تهديدات بوتين

وقالت في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية أن "بوتين أعلن التعبئة لأنه يخسر ضد القوات الأوكرانية".واضافت أنه "لا يجب الاستماع إلى "قعقعة السيوف" الروسية بعدما أمر سيد الكرملين بالتعبئة الجزئية، ولوح باحتمال نشوب صراع نووي".واوضحت تراس: "لا ينبغي أن نستمع إلى تهديداته الوهمية، لكن يتعين علينا بدل ذلك، الاستمرار في فرض العقوبات على موسكو مقابل دعم القوات الأوكرانية".