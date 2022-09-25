مقتل واصابة عشرة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في اليمن

وذكرت وسائل اعلام يمنية، إن "العبوّة الناسفة التي زرعها مجهولون، انفجرت عند مرور حافلة نقل صغيرة، تقّل عددًا من الركاب المدنيين، عند مدخل منطقة التربة، بمديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز".واضافت، أن "الانفجار أدى الى مقتل خمسة اشخاص وخمسة جرحى إصاباتهم مختلفة، ونقلوا إلى مستشفيات مدينة تعز، مركز المحافظة".وأشارت الوسائل إلى أن "العبوّة الناسفة كانت تستهدف عربة عسكرية، قبل أن تتجاوزها الحافلة التي كانت تقلّ الركاب، لحظة وقوع الانفجار".