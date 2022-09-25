سوليفان: مفاوضات النووي لن تمنعنا من دعم الشعب الإيراني

وقال في مقابلة مع قناة "ABC"، أن "بلاده ستساعد الإيرانيين للدخول إلى الإنترنت لإيصال صوتهم للخارج".واضاف إن "واشنطن تتخذ خطوات ملموسة أيضاً للمساعدة في "تسهيل وصول المواطنين الإيرانيين إلى وسائل التواصل حتى يتسنى لهم سماع أصواتهم داخل إيران وخارجها".أما بشأن الاتفاق النووي وتأثير الاحتجاجات على ذلك، فأوضح أن "المفاوضات حول الاتفاق لن تمنع بلاده من دعم مطالب الشعب الإيراني".