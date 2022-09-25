إيران تتهم الولايات المتحدة بدعم المحتجين

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا" عن عبد اللهيان قوله أن "الدعم الأميركي "لمثيري الشغب" حسب وصفه يتعارض مع موقف واشنطن الدبلوماسي تجاه بلاده".واعتبر أن "الاحتجاج السلمي حق لكل الشعوب، وصف المتظاهرين الذي نزلوا إلى الشوارع على مدى الأيام التسعة الماضية بالمشاغبين".وشدد عبد اللهيان على أن "تورط أميركا في دعم هؤلاء المشاغبين ومساندتهم في تنفيذ مشروعهم لزعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد، يتناقض بشكل واضح مع رسائل واشنطن الدبلوماسية لبلاده بخصوص ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي وإرساء الاستقرار "، وفق قوله.يذكر أن تلك الاحتجاجات اندلعت قبل أكثر من أسبوع تنديدا بوفاة الفتاة الكردية، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة إثر احتجازها من قبل ما يعرف بـ "شرطة الأخلاق"، التي تفرض قواعد صارمة على لباس النساء في البلاد، وفرض ارتداء الحجاب الإلزامي.