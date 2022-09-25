الهند تعلن نجاح أول عملية زرع كلى آلية

اعلنت الهند، عن نجاح أول عملية زرع كلى آلية في مستشفى حكومي.

وجاء في بيان حكومي، "نجحت أول عملية زرع كلى آلية في منشأة حكومية حيث أجريت في مستشفى Safdarjung Hospita Anup Kumar، التي قادت عملية الجراحة الاولى من نوعها".

وأجريت جراحة زرع الكلى "لرجل يبلغ من العمر 39 عاما من سكنة منطقة فاروك آباد في ولاية أوتار براديش، وكان الرجل يخضع لغسيل الكلى وينتظر الزرع لسنوات وتبرعت زوجته البالغة من العمر 34 عاما بالكلية".

وقال الدكتور أنوب كومار الذي أجرى الجراحة إنها "تنطوي على إجراء ثقب المفتاح بدلاً من شق بطول 10-12 سم ويمكن ان تساعد هذه التقنية في التعامل مع الحالات المعقدة لاحقا".

وأضاف أن "هذه الجراحة بالتكنلوجيا الجديدة تعد اول عملية جراحية من هذا النوع في مستشفى حكومي في البلاد مع وجود اربع مستشفيات في القطاع الخاص تتوفر فيها هذه التكنولوجيا الحديثة".