اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الاسرائيليين

وقالت الدائرة في بيان لها إن "عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى اليوم بلغ 439 مستوطنا، على فترتين صباحية ومسائية".وأضافت ان "الشرطة الإسرائيلية واصلت التضييق على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى".وأكدت الدائرة أن "332 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباحا، بينما اقتحمه 107 آخرون في الفترة المسائية".وأوضحت، أن "عشرات المستوطنين قاموا بأداء الصلوات "التلمودية" داخل المسجد الأقصى وعلى أبوابه من الجهة الخارجية".بدوره، اعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن "اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى هي "محاولات لخلق واقع جديد، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد".ودعا حسين في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى "موقف واضح وموحد للعرب والمسلمين لوقف هذا العدوان بحق الأقصى والمقدسات".من جانبها، دعت حركة فتح الشعب الفلسطيني إلى ما أسمته "النفير العام"، والتصدي لاقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وباحاته".وطالبت الحركة في بيان "الفلسطينيين بمنع المستوطنين من أداء صلواتهم "التلمودية"، والنفخ بالبوق، وتقديم القرابين، ومسيراتهم الاستفزازية خلال فترة "الأعياد اليهودية".