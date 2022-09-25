تعليق أمريكي جديد يخص الاتفاق النووي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن تسعى لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، إلا أنها لن تكف عن انتقاد ما يحدث في إيران.

وأضاف سوليفان: "بالنظر إلى أننا نتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي إلا أن ذلك لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على نظرتنا وتصريحاتنا حول ما يحدث في الشوارع في إيران".



وأشار إلى أن واشنطن تسعى جاهدة "لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية". ونوه بأن الولايات المتحدة "مصممة على النجاح في ذلك"، مشددا في الوقت ذاته بأن "واشنطن بأي حال لن يمنعها من الرد والتحدث علنا ضد القمع الإيراني القاسي للمواطنين والنساء.. سنفعل الأمرين".