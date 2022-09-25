سوريا.. إحصائية جديدة بإصابات الكوليرا المثبتة

وأوضح مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة زهير السهوي بحسب وكالة سانا، أن الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، ودمشق 4 إصابات.ولفت إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.وكشف السهوي أن الإصابتين الجديدتين في محافظة دمشق، إحداهما لشخص قادم من محافظة دير الزور، والآخر من الحسكة، مشيرا إلى أن الإصابتين القديمتين تم تخريجهما من المشفى، وهما بصحة جيدة ومستقرة.