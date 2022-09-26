ايران تصنع سفينة حربية تحمل اسم "ابو مهدي المهندس"

وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، إن صناعة السفينة ستبدأ في السنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ 21 مارس 2023، مشيرا الى تصميم وتصنيع سفينة "الشهيد سليماني" الحربية داخل البلاد.وأوضح أنها تزن 600 طن وتحمل 16 صاروخا بمدى متدن و4 صواريخ بعيدة المدى وتعد الأولى من نوعها لدى إيران تستطيع صواريخها الانطلاق بشكل عمودي، مضيفا: "سيتم تصنيع سفينة أخرى في العام المقبل تحمل اسم الشهيد أبو مهدي المهندس رفيق سلاح الشهيد سليماني".وبين أن سفينة سليماني الحربية مزودة بصواريخ سطح – سطح بمديات متعددة من 90 الى 750 كلم وأن كافة الصواريخ وأسلحتها وأدوات الحرب الالكترونية صناعة داخلية بالكامل، حيث استغرقت عملية صناعتها 18 شهرا.