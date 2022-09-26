مقتل 6 عسكريين نتيجة تحطم طائرة في باكستان

ولم توضح العلاقات العامة بالجيش سبب تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ستة عسكريين كانوا على متن الطائرة من بينهم ضابطان.ويعد هذا ثاني حادث تحطم مروحية في بلوشستان في الشهرين الماضيين..وفي 1 آب/ أغسطس، فقدت مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها ستة أشخاص -من ضمنهم قائد الفيلق 12 الجنرال سرفراز علي- الاتصال بمراقبة الحركة الجوية في منطقة لاسبيلا في بلوشستان.