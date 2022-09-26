عسكريون متقاعدون يقتحمون محيط البرلمان اللبناني (فيديو)

لحظة اقتحام العسكريين المُتقاعدين لمحيط مجلس النواب في ساحة النّجمة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/FSDOXdulyg
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 26, 2022
لحظة اقتحام العسكريين المُتقاعدين لمحيط مجلس النواب في ساحة النّجمة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/FSDOXdulyg
العسكريون المتقاعدون حاولوا اقتحام #مجلس_النواب اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم
تصوير: عباس سلمان pic.twitter.com/rhZUkCgSbA
— Ahwal.Media (@AhwalMedia) September 26, 2022
العسكريون المتقاعدون حاولوا اقتحام #مجلس_النواب اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم
تصوير: عباس سلمان pic.twitter.com/rhZUkCgSbA