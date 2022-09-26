عسكريون متقاعدون يقتحمون محيط البرلمان اللبناني (فيديو)

تجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتحام هذه هي الأولى من نوعها التي تحصل في محيط مجلس النواب منذ بدء "انتفاضة 17 تشرين" عام 2019.



فعلى مدى السنوات الـ3 الماضية وفي خضم الاحتجاجات التي شهدتها بيروت، لم يتكمن المعتصمون من الاقتراب باتجاه ساحة النجمة وذلك بسبب التحصينات الأمنية التي كانت موجودة هناك.

العسكريون المتقاعدون حاولوا اقتحام #مجلس_النواب اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم

تصوير: عباس سلمان pic.twitter.com/rhZUkCgSbA — Ahwal.Media (@AhwalMedia) September 26, 2022

ووفقا للمعلومات، فقد حاولت العناصر الأمنية المنتشرة في محيط مجلس النواب الذي يناقش موازنة 2022، منع العسكريين القدامى من التقدم، إلا أن التدفق الكبير للمعتصمين أدى إلى تجاوز الإجراءات الأمنية هناك.وقد تمكن العسكريون المتقاعدون من الوصول إلى مسافة قريبة جدا من بوابة مجلس النواب وذلك وسط مناوشات حصلت بينهم وبين عدد من العناصر العسكرية المكلفة بحماية البرلمان.