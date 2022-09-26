وفاة بطل الاتحاد السوفيتي السابق برفع الأثقال

وأعربت اللجنة الأولمبية الجورجية عبر حسابها على "فيسبوك"، عن تعازيها لأسرة وأقارب وأصدقاء الرياضي.وفاز شيمشكيان، كجزء من منتخب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1952 في هلسنكي العاصمة الفنلندية.بالإضافة إلى ذلك، حصل على ميداليتين ذهبيتين وفضيتين في بطولة العالم، كما حصل الرياضي على ست ميداليات ذهبية وفضية واحدة في بطولة أوروبا.