وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وكتب حساب القرضاوي: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته .... ".وذكرت صفحة الداعية الإسلامي الشهير على فيسبوك أن موعد الدفن ومكان العزاء سيحدد في وقت لاحق.والقرضاوي شيخ دين أزهري ولد بمصر في سبتمبر عام 1926 ويقيم في قطر منذ عام 1977، حيث أسس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر وأصبح عميدا للكلية.وحصل القرضاوي لاحقا على جنسية الإمارة الخليجية التي اشتهر فيها بعد أن كان يظهر في برنامج "الشريعة والحياة" على قناة الجزيرة الإخبارية.وتتّهم السلطات المصرية القرضاوي بأنّه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في يوليو من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الجماعة، محمد مرسي.وفي 2015، أكدت محكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام في حق الرئيس الإسلامي السابق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 كانوا موقوفين و102 هاربين بينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم القرضاوي.وفي العام ذاته، أحالت النيابة العامة المصرية 38 إسلاميا مصريا، بينهم القرضاوي، على محكمة عسكرية، متهمة إياهم بإنشاء خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا.وكان القرضاوي يترأس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وقد وضعته السعودية ودول خليجية وعربية أخرى على لائحة لشخصيات إرهابية".وكان تواجده في قطر أحد أسباب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة لعدة سنوات، وفقا لوكالة فرانس برس.