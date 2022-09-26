السعودية: على إيران تمتثل لضمانات الوكالة الذرية

وقال في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن "المملكة تؤكد على أهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي".وأضاف ان "السعودية تعمل مع الوكالة لتمكين الطاقة النووية من الإسهام بمزيج الطاقة الوطني".وأشار بن سلمان إلى "بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية، مشددا على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية".يذكر أن إيران لم تستجب لطلبات وكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقتضى اتفاق الضمانات، وطالبت مرارا بغلق ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، للسماح بالتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.