المانيا تستدعي السفير الإيراني وتلوح بالعقوبات

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي دوري: "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم الاثنين".وردا على سؤال حول احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب الاضطرابات، قال المتحدث: "سننظر في جميع الخيارات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".يذكر ان إيران تشهد احتجاجات واسعة منذ عشرة أيام على خلفية مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق.