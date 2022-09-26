إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا

وقال هيبيستريت إن "الزعيم البالغ 64 عاما ظهرت عليه أعراض رشح "خفيفة" قبل أن تثبت إصابته اليوم الإثنين ويلتزم بحجر في شقته بمقر المستشارية".واضاف المتحدث ان "التزاماته في الأيام القليلة المقبلة ستستمر افتراضيا".وتأتي إصابة شولتس بكورونا غداة عودته من جولة سريعة في نهاية الأسبوع شملت السعودية وقطر والإمارات هدفت خصوصا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة لألمانيا.