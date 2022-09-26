بتهمة التجسس.. القبض على قنصل ياباني في روسيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الفيدرالي قوله في بيان: "أحبط في إقليم بريموري "عملا تجسسيا"، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".وأضاف: "أسفرت العمليات البحثية والميدانية عن اعتقال الدبلوماسي الياباني بالجرم المشهود أثناء تلقيه معلومات لا يجب تداولها، مقابل مكافأة مالية، عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري".وأكد (إف.إس.بي) إنه "ألقى القبض على القنصل الياباني متلبسا بالحصول على معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا".