لسبب خيري.. جون سينا يدخل موسوعة غينيس

وتمكن جون سينا من تحقيق أمنية 650 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 2 و18 سنة، يعانون من أمراض خطيرة.وكانت أغلب الأمنيات التي حققها جون سينا عن طريق الجمعية الخيرية"Make-A-Wish"، لهؤلاء الأطفال، عبارة عن رحلات خاصة، أو فرصة للقائه وقضاء الوقت معه.ويعتبر جون سينا الاسم الأكثر طلباً في الجمعية التي تأسست قبل 42 سنة، لمساعدة الأطفال على تحقيق أمنياتهم، وكان قد حقق أول أمنية سنة 2002، بعد أن طلبه طفل يدعى كولتون بالاسم للقائه.وحسب ما نشرته صحيفة "nbcnewyork" الأمريكية، قال جون سينا في احتفالية تحقيقه 500 أمنية سنة 2019 :"يمكنني التخلي عن أي شيء في أي وقت احتجتم إليَّ فيه، لا يهمني الالتزام الذي سيكون لديّ حينها، فقط سأقوم بإلغائه من أجل تلبية أمنية شخص ما، لأنني أعتقد أن هذا هو أروع شيء".وخلال مقابلاته مع الأطفال، كان سينا يحضر معه حزام بطولة العالم للوزن الثقيل التي فاز بها 16 مرة، وتمكن بسببها من دخول موسوعة غينيس لأول مرة.بالرغم من أن جمعية "Make-A-Wish" كانت تتعامل مع عدد كبير من المشاهير، الذين ساهموا في تحقيق أمنيات العديد من الأطفال، من بينهم ليدي غاغا، وسيلينا غوميز، إلا أن جون سينا تفوق على الجميع، وكان اسمه يتردد بشكل مستمر من طرف الأطفال.