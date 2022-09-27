الاتحاد الأوروبي: سنفرض عقوبات ضد منظمي الاستفتاءات في أوكرانيا

وقال ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل" "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".وأضاف: "سنضيف إلى القائمة الأشخاص الذين من الواضح أنهم شاركوا في هذه الاستفتاءات".ولفت ستانو إلى أن "المواطنين الأوروبيين الذين تقدّمهم موسكو بصفة "مراقبين دوليين" في استفتاءات الضم هذه يمكن أيضًا أن تفرض عليهم عقوبات".وتابع: "أي دعم لهذه الاستفتاءات غير القانونية هو أمر غير قانوني. كل هذا يتوقف على المشاركة في هذا الدعم. سيكون الأمر متروكًا للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كانت أنشطة هؤلاء الأشخاص تتوافق مع معايير نظام العقوبات وما إذا كانت هناك حاجة لفرض عقوبات".وشدّد ستانو على أن "العملية في أيدي الدول الأعضاء ولا أريد التعليق على إعداد القوائم،وإجماع الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي مطلوب لفرض عقوبات جديدة".وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن ستّ حزمات من العقوبات على موسكو تشمل التوقف عن شراء الفحم والنفط منها.