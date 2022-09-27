قتلى وجرحى بقصف تركي استهدف شمالي سوريا

وقالت الوكالة إن "عدوانا تركيا بالمدفعية استهدف عدة قرى شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي".وأضافت أن "العدوان التركي على قرية مشيرفة زركان شمال بلدة أبوراسين في ريف الحسكة، أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين".